أفاد مراسل "النشرة" بـ"قطع أوتوستراد صيدا- صور عند مفرق ​بلدة الخرايب​ مِن قِبل عدد من أهالي البلدة، احتجاجًا على توقيف ابن البلدة محمد علي وهبي بسبب تغريدة تناول فيها رئيس الجمهورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع أوتوستراد صيدا صور عند مفرق الخرايب احتجاجا على توقيف أحد أبناء البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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