الجيش يطوق تحرك العسكريين المتقاعدين في شارع المصارف مانعا اقترابهم من ساحة النجمة

يطوق عناصر ​الجيش اللبناني​ في هذه الاثناء تحرك ​العسكريين المتقاعدين​ في ​شارع المصارف​ مانعا اقترابهم من ​ساحة النجمة​. وخرق العسكريون المتقاعدون العوائق الامينة عند ساحة النجمة وأصبحوا خلف القوى الامنية، كما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات امنية جديدة في محيط المجلس.

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