مجلس النواب يصدق على إخضاع مخصصات رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة لأحكام ضريبة الدخل

أفاد مراسلة "النشرة" في مجلس النواب أن عدد المواد التي صدق ​المجلس النيابي​ عليها في مشروع ​الموازنة​ بلغ 50 مادة ومن بينها: المادة المتعلقة بضريبة الدخل على رواتب العسكريين، المادة المتعلقة بإخضاع مخصصات رؤساء ​الجمهورية​ والمجلس النيابي و​الحكومة​ والنواب والوزراء السابقين للضريبة وفقًا لأحكام ضريبة الدخل والمادة المتعلقة بالرسوم التي تستفوفيها ​وزارة العمل​.

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