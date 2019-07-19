النشرة: بري رفع جلسة التصويت على الموازنة لمدة 10 دقائق

أفادت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​ بأنّ "رئيس المجلس ​نبيه بري​ رفع جلسة التصويت على ​الموازنة​ لمدة 10 دقائق للاستراحة". وكشفت مصادر "النشرة" أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ كان مستاءً، خصوصًا أنّه طلب أكثر من مرّة أن تُطرح اقتراحاته على التصويت".

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