العسكريون المتقاعدون: استمرار التحرك والطعن بالموازنة امام المجلس الدستوري

أعلن ​العسكريون المتقاعدون​ من ​ساحة النجمة​ ان الاعتصام مستمر، وكذلك الحراك التصعيدي، وأكدوا انهم سيطعنون ب​الموازنة​ امام ​المجلس الدستوري​.

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