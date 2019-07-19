ظريف: فکر التعاطي مع الغرب فقد مصداقيته في إيران

أكّد وزير الخارجية ال​إيران​ي أن "التفكير في التعاطي مع الغرب قد فقد مصداقيته في إيران بعد الانسحاب الاميركي من ​الاتفاق النووي​ وعدم التزام الدول الاوروبية بتعهداتها للتعويض عن خروج ​اميركا​ من الاتفاق"، موضحًا أن "المواطنين لم يعودوا ينظرون إلى التعاطي مع ​المجتمع الدولي​ كما انهم لاينظرون الى اميركا لانها نكثت بوعدها وكذلك الحال بالاوروبيين لانهم لم يتمكنوا من الوقوف بوجه اميركا وبالتالي فقد مصداقيتي ".

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