خارجية أميركا: 7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن سلمان رؤوف سلمان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن أنها تعرض مكافأة مالية تصل 7 ملايين ​دولار​ لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في ​حزب الله​ سلمان رؤوف سلمان".

وكان مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ المكلف بمحاربة ​الإرهاب​ ​سيغال ماندلكر​ قد أعلن في وقت سابق عن فرض عقوبات على القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان الذي نسق هجوماً مدمراً في بوينس آيرس ​الأرجنتين​، ضد أكبر مركز يهودي في ​أميركا الجنوبية​ قبل 25 عاماً"، مشيرًا الى أن "هذه الإدارة ستواصل استهداف إرهابيي حزب الله الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة ويقتلون المدنيين الأبرياء من دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".

يذكر أن سلمان مشتبه في تنسيقه ل​تفجير​ مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس آيرس عام 1994 أسفر عن مقتل 85 شخصاً.