الجريني حكم في برنامج مواهب عربي

يخوض الفنان المغربي، عبد الفتاح الجريني، تجربة تقييم المواهب ضمن برنامج جديد لاكتشافها، إذ انضم إلى لجنة تحكيم برنامج عربي بعنوان “الموهبة”.

وتجربة الجريني في لجنة تحكيم برامج اكتشاف المواهب هي ثاني تجاربه، إذ سبق أن كان ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج ” أورونج طالنت” في المغرب.

ويوجد في لجنة تحكيم برنامج الموهبة الجديد، إلى جانب الجريني، الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، والملحن اللبناني طارق أبو جودة، والموزع المصري محمد رحيم.

ويرتقب أن يعرض البرنامج الجديد، عبر تطبيق خاص به في تجربة بعيدة عن شاشة التلفاز.