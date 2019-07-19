الكروج “ينتفض” في وجه أحيزون.. طعن في قانونية ترشحه وطالب الوزير بحل الجامعة وتأجيل الجمع العام – وثيقة

وضع محامي هشام الكروج، البطل العالمي والأولمبي السابق في ألعاب القوى، والمرشح لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، طعنا رسما، لدى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، ضد ترشح عبد السلام أحيزون، الرئيس المنتهية ولايته، لولاية ثالثة.

وحسب وثيقة الطعن، التي توصل “اليوم24″ بنسخة منها، والمتألفة من 4 صفحات، فإن تقدم أحيزون للتشرح لولاية ثالثة، عبر إحدى المحطات الإذاعية، ” يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 30.09، كما أن الترشح يعتبره النظام الأساسي للجامعة باطلا، استنادا للمادة 22.

وطالب الكروج، عن طريق محاميه، الذي أودع الطعن، رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة بـ ” التدخل العاجل من أجل حماية الجهاز الوطني للرياضة وأهدافه واحترام بنود القانون رقم 30.09، وما جاء في الرسالة الملكية للنهوض بالرياضة في الصخيرات”.

وطالب الكروح، في المناسبة ذاتها، الوزير بـافتحاص توفر الشريطين الأساسيين، اللذين سيمكنان أحيزون من الترشح لولاية ثالثة، والمتمثلين في “عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية للجامعة واتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية، أو عندما يكون بقاءه مرتبط بمصلحة عليا للبلاد”، وإلزامه بإثبات ذلك.

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وفي حال لم يثبت أحيزون صحة الوثائق، فقد طالب الكروج، بـ ” تأجيل الجمع العام لعدم احترام المقتضيات اقانونية، ومنع أحيزون من الترشح لولاية ثالثة، وعدم التصريح بقانوينتها، بالإضافة إلى حل الجامعة، وتعيين لجنة مؤقتة يعهد لها تنظيم جمع عام عادي”.

جدير ذكره، أن هشام الكروج، قدم ترشحه الرسمي لرئاسة الجامعة، بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يلحق به أحيزون، ويتراجع عن قراره السابق، المتمثل في عدم الترشح، وذلك ب”طلب من رؤساء الأندية والعصب”.