صحيفة إسبانية: الملك افتتح اليخت الجديد “بادس1” في المضيق والمدعوون يدخلونه حفاة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تفاصيل افتتاح الملك محمد السادس ليخته الجديد “بادس 1” في منطقة المضيق، بحفل حضرته عدد من الشخصيات وكبرى عائلات الرباط والدار البيضاء، إلى جانب حضور الإخوة زعيتر.

ونقلت صحيفة ” El Confidencial” الإسبانية اليوم الجمعة، أن أكثر من مائة مدعو حضر يوم الأحد الماضي، لليخت الجديد للملك محمد السادس، مقابل الإقامة الملكية بالمضيق، المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط.

وتقول الصحيفة إن الملك وجه دعوته لكبريات الأسر الغنية في الدار البيضاء والرباط لافتتاح يخته الذي يبلغ طوله 70 مترا، ويعد من بين أكبر عشرة يخوت حول العالم، حيث دخل المدعوون حفاة إلى اليخت الملكي، حتى لا تترك أحذيتهم آثارا على اليخت الجديد.

وحسب ذات الصحيفة، فإن المدعويين اضطروا لانتظار يوم وليلة في المضيق، إلى أن يتم استقبالهم من طرف الملك، حيث وجهت لهم الدعوة في البداية للحضور يوم السبت، وحج الجميع إلى المكان الاحتفال وهم في كامل زينتهم وأناقتهم، ليتم إرجاعهم دون أي توضيح عن السبب، قبل أن تتم دعوتهم من جديد للحضور يوم الأحد للإقامة الملكية، حيث وجدوا الملك محمد السادس في استقبالهم، رفقة الإخوة زعيتر.

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يشار إلى أن صحيفة “إلباييس” كانت قد نشرت، قبل أيام، خبر رسو اليخت الجديد للملك محمد السادس قبالة الإقامة الملكية بالمضيق حيث يقضي الملك عطلته الصيفية.

اليخت الملكي الجديد والذي أطلق عليه اسم “بادس 1″، وفق صحيفة “إلباييس” الإسبانية يرسو بجانب اليخت الشراعي “البوغاز1″، مضيفة أن اليخت كان في ملكية الملياردير الأمريكي “بيل دوكر” الذي اقتناه من الشركة الإيطالية المصنعة سنة 2015، بمبلغ يتراوح ما بين 60 و 90 مليار سنتيم، قبل أن يعرضه للبيع بعد سنتين بمبلغ يقدر بـ88 مليار سنتيم.