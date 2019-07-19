الوالي يحتفل بتفوق فتيات من أسر بسيطة في امتحانات الباكالوريا – صورة

شارك الفنان رشيد الوالي الفرحة مع فتيات ينحدرن من أسر بسيطة، في حفل نظم، خيرا، بمناسبة تفوقهن في امتحانات الباكالوريا في مدينة القنيطرة.

وشارك الوالي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس الخميس، صورة من الاحتفال، وكشف من خلال تعليقه عليها أن الأمر يتعلق بحفل نظم لفتيات ينحدرن من أسر بسيطة، وتتكفل جمعية مودة بإيوائهن بشكل جماعي، والحرص على توفير ظروف تساعدهن على الدراسة.

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وكتب الوالي في تعليقه: “هذا لبنات بالأحمر من عائلات جد متواضعة نجحن بامتياز في امتحانات الباكالوريا. وبفضل جمعية مودة كيسكنو مجموعين

بالقنيطرة . كان الاحتفال بيهم رائع .شكراا المحسنين اللي بفضلكم كنقدرو نحققو أحلام بزاف ديال الناس”.

ولا يتردد رشيد الوالي في المشاركة في أنشطة خيرية، بل يشرف بنفسه على مبادرات في هذا الصدد، كما فعل شهر رمضان في تحدي “كارني مول الحانوت”، إذ أدى لبقالين ديون زبائنهم الفقراء من دون علمهم.