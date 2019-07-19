القياديان في “البيجيدي” الشوباني والصديقي “تناسبو”..ابن رئيس الجهة يتزوج ابنة العمدة

يعقد القياديان في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني ومحمد الصديقي، اليوم الجمعة، في الرباط، زفاف نجليهما أيمن الشوباني وسمية الصديقي.

وعلم “اليوم 24” أن نجل رئيس جهة درعة تافيلالت والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اختار ابنة محمد الصديقي، عمدة العاصمة الرباط عن نفس الحزب، زوجة له.

وتوصلت قيادات حزب العدالة والتنمية ببطاقة دعوة خاصة مذيلة بتوقيع العائلتين، لحضور حفل الزفاف، الذي اليوم، والذي من المقرر أن تحتضنه إحدى قاعات الحفلات في حي الرياض، بالعاصمة الرباط.