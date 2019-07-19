مهرجان للطفل في قلب مهرجان السينما بتازة.. السوحليفة وسنبلة ولبيض ضيوفه

لم يغفل المهرجان الدولي للفيلم في تازة الطفل ضمن أنشطته، فخصص له مهرجانا مصغرا، تعرض فيه أفلام تعنى به، كما سيستضيف شخصيات محبوبة من لدن الأطفال.

مهرجان الطفل في تازة سيستضيف أشهر مقدمة برامج أطفال، فاطمة الزهراء الابراهي، المعروفة بلقب “سنبلة”، والطفلة الممثلة إسراء، المشهورة بلقب “السوحليفة”، ونجمي “ذا فويس” كيدز، حمزة لبيض، وسامي الشرايطي، اللذين سيحييان سهرتي الافتتاح، والاختتام.

ويكرم المهرجان الإعلامي، صامد غلان، الذي يحظى بشهرة واسعة لدى الشباب، وحتى الأطفال.

وسيستفيد الأطفال من أربع ورشات حول الإعلام، والصناعة السينمائية، والتصوير الفوتوغرافي، وكتابة السيناريو، في أفق تأسيس نادي سينمائي في إحدى المدارس العمومية في مدينة تازة، خلال حفل الافتتاح.

يذكر أن المهرجان الدولي للسينما في تازة ينطلق بصفة رسمية، يوم 22 يوليوز الحالي، وينتهي في 27 منه، علما أن سهرة غنائية تنظم على هامشه، يوما قبل الانطلاقة الرسمية، بمشاركة الفنان عبد الوهاب الدكالي.