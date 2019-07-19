مثير.. ولادة طفلة ب”ثلاثة رؤوس” تذهل الأطباء – صور

أنجبت امرأة، في حالة نادرة للغاية، طفلة بـ”ثلاثة رؤوس” في ولاية أوتار براديش الهندية، يوم الخميس الماضي، ما خلف حيرة كبيرة لدى الأطباء.

ونقلت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها إلى مستشفى محلي في منطقة إيتاه في ولاية أوتار براديش، بعد معاناتها ألما شديدا في الفترة، التي سبقت المخاض.

وأصيب أقارب المرأة الهندية، والأطباء بالذهول عندما أنجبت طفلتها بـ”ثلاثة رؤوس”، حيث كان للطفلة نتوءان كبيران يتشكلان من خلف جمجمتها، وهي عيوب خلقية نادرة، تعرف باسم “القيلة الدماغية”، وأحيانا يطلق عليها اسم “القحف المشقوق” (encephaloceles).

وقال المسعفون إنها لم تواجه أي مضاعفات أثناء حملها، وأحيلت لاحقا إلى مستشفى بمقاطعة إيتاه، لأن المركز الصحي يفتقر إلى المرافق الطبية المتقدمة.