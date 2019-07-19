عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بألمانيا يقترب من مليونين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا، حتى نهاية عام 2018، نحو 1.8 مليون شخص، 62 بالمئة منهم من سورية، والعراق، وأفغانستان وفق ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الجمعة.

وزادت نسبة طالبي اللجوء المسجلين في ألمانيا خلال 2018، بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، أي ما يعادل 101 ألف شخص، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح المكتب، أن "عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ حتى نهاية 2018، نحو 1.8 مليون شخص، منهم 1.3 مليون حاصلون على حق الإقامة، غالبيتهم سوريون وعراقيون وأفغان".

وذكر أن "هذا الرقم يغطي جميع المتقدمين للحصول على صفة لاجئ في ألمانيا، بمن فيهم الذين تم رفض طلباتهم وينتظرون الطرد من البلاد، وعددهم أكثر من 190 ألف شخص، ومعظمهم زوار من أفغانستان والعراق"، مشيرا إلى أن الحاصلين على حق الحماية في ألمانيا أتوا من ثلاثة دول، وهي سورية بـ526 ألفا، والعراق بـ138 ألفا، وأفغانستان بـ131 ألفا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فتح حدود البلاد أمام المهاجرين، ووصل إلى ألمانيا في غضون بضعة أشهر مئات الآلاف من الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على وضع لاجئ، ما أدى إلى أزمة هجرة لم تشهد القارة العجوز مثلها من قبل.