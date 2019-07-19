شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:30 مساءً, 19 يوليو 2019 م المناطق - وكالات قال مسؤول كبير في البيت الأبيض وفقا لـ “العربية” إن واشنطن رفضت عرضا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتفاوض وأن أميركا لا ترى جدية بأي عرض للتفاوض مع “ظريف” لأنه فاقد للصلاحية وليس له سلطات لصنع القرار.

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