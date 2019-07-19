انطلاق تظاهرات مطالبة بالخدمات في عدد من المحافظات

انطلقت، اليوم الجمعة، تظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالخدمات وتحسين الطاقة الكهربائية. وقال مراسل الخليج 365، إن محافظات النجف وكربلاء والديوانية وميسان والانبار ونينوى وبابل وواسط وذي قار وكربلاء، شهدت اليوم، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين الطاقة الكهربائية والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.



وأضاف أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة لحماية المتظاهرين ومنع دخول مندسين بينهم.



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