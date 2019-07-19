البنتاغون ينفي استهداف القوات الأميركية للحشد الشعبي في العراق

ونقلت قناة "الميادين" عن البنتاغون قوله، "أخذنا علماً بالهجوم المحتمل على الحشد الشعبي في العراق ونؤكد أن القوات الأميركية لم تشارك في ذلك".

وأعلنت خلية الإعلام الامني في وقت سابق من، اليوم الجمعة، اصابة عنصرين من الحشد الشعبي بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين.