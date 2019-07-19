العشرات يتظاهرون امام مبنى الحكومة المحلية وسط البصرة

تظاهر العشرات من المواطنين، الجمعة، أمام مبنى الحكومة المحلية وسط محافظة البصرة. وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا، اليوم، امام مبنى محافظة البصرة، مبيناً أن المتظاهرين خضعوا للتفتيش قبل عبور الحاجز الامني. وأضاف أن "سيارات كبيرة تقل المتظاهرين وصلت أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة".



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