بابليون: ننتظر رد من الحكومة تجاه أميركا

علّقت حركة بابليون، الجمعة، على العقوبات الأميركية ضد أمين عام الحركة ريان الكلداني، فيما أشارت إلى انها تتنظر رد من الحكومة تجاه أميركا.
وذكر نواب الحركة بالبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سننتظر رد من قبل الحكومة العراقية تجاه امريكا وهكذا تدخلات غير مشروعة الغاية منها التسقيط لا غير".
وأضافوا، :"سوف يكون لدينه الكثير من الخيارات مفتوحة أمامنا".
واصدرت الخزانة الاميركية، أمس الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
وأضافوا، :"سوف يكون لدينه الكثير من الخيارات مفتوحة أمامنا".
واصدرت الخزانة الاميركية، أمس الخميس، عقوبات على اربع شخصيات عراقية، هم "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".
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