حادثة غريبة... لص يقتل شقيقه بسبب عملية سرقة!

أقدم شاب مصري على قتل شقيقه في محافظة الدقهلية، بسبب خلاف بينهما على كيفية تقسيم حصيلة سرقة، قاما بها خلال الأيام التي سبقت وقوع الحادثة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة في الفناء الخلفي لوحدة الشؤون الاجتماعي بمركز الستاموني، وبانتقال رجال الأمن للمكان، تبين أن الجثة لعامل زراعي يدعى عبد الله محمد رجب يبلغ من العمر 24 عامًا، بها أثر لضربة بأداة في أعلى الجبهة.



وبحسب البيان الأمني، تم تشكيل فريق تحريات توصل إلى أن شقيق المغدور هو من ارتكب الجريمة، بسبب وقوع خلاف بينهما على حصيلة سرقة، إذْ ضرب المجنيَّ عليه بحجر في وجهه ولقي مصرعه على الفور، فيما تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بينما تم تحرير محضر بالجريمة واستدعاء النيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.