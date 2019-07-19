واشنطن تدرج قياديا في 'حزب الله' على قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عاما، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات إرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي"، في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994.
وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.
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