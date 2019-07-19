لخسارة الوزن بشكل سريع إليك هذه الشوربة المسائية السحرية!

كذلك من المفيد الاعتماد على بعض الحيل مثل تناول اطباق ووصفات تسرع عملية حرق الدهون. ومن ابرزها مثلاً شوربة الشمندر وخل التفاح التي تمكّن من خسارة كيلوغرامين كل 10 ايام.

وتحتوي هذه الشوربة على نصف ليتر ماء، 200 غ من صدر الدجاج المسلوق المقطع على شكل مكعبات، بصلة واحدة، حبات طماطم، 3 أغصان كرافس، جزر، فص ثوم، القليل من الملح والفلفل، حبتي شمندر، ملعقتي طعام من خل التفاح، ملعقة طعام من عصير الليمون وشبت.