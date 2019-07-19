واشنطن تفرض عقوبات على قيادي بارز في حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على سلمان رؤوف سلمان قيادي في مليشيا حزب الله لوضعه خططا لتنفيذ هجمات إرهابية استهدفت مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عام 1994.

وقال سيجال ماندلكر وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية "نستهدف القيادي بحزب الله الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس أيرس بالأرجنتين على أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاما وأدار عمليات إرهابية في الدول الغربية لصالح مليشيا حزب الله منذ ذلك الحين".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سلمان رؤوف.

ويُعتبر سلمان رجل "حزب الله" في أمريكا اللاتينية، والمعروف باسمه الكولومبي "صموئيل سلمان الرضا"، ويُعد الشخص المسؤول والعقل المدبر والمنسّق الميداني للعملية التي استهدفت مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية "آميا" في الثامن عشر من يوليو/تموز في العام 1994، وأسفرت عن مقتل 85 شخصا وجرح 300 آخرين.

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ويحمل سلمان، المولود في مدينة سان أندرس في كولومبيا عام 1965، الجنسيتين اللبنانية والكولومبية ويعتقد أنه موجود حاليا في لبنان.

وتأتي عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على سلمان رؤوف بعد يوم من تجميد السلطات الأرجنتينية أصولا لحزب "حزب الله" وصنفتها جماعة إرهابية.





وجاء إعلان الأرجنتين تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي على إيران و"حزب الله".

وكانت باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن العام في الأرجنتين قالت الأسبوع الماضي "إن رئيس البلاد ماوريسيو ماكري يعتزم إصدار مرسوم يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية".