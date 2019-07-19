بومبيو: مليشيا حزب الله تهدد الأمن الدولي والإقليمي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن مليشيا حزب الله الإرهابية لا تزال تشكل تهديدًا للأمن الدولي والإقليمي وعلينا تكثيف الجهود للتصدي لها.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرجنينية بيونس أيرس، أن واشنطن وضعت القيادي في حزب الله سلمان رؤوف سلمان على قائمة العقوبات"، مشددا على أن واشنطن تقوم بدور هام في محاربة الإرهاب.



وأشار إلى أن تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين لا يزالان يمارسان أنشطتهما الإرهابية في الدول الغربية، موضحا أن مليشيا حزب الله الإرهابية تسعى لتعزيز نفوذها في الغرب من خلال تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

وأشاد بومبيو الذي كان يشارك في مراسم إحياء الذكرى الـ 25 لتفجير مركز الجالية اليهودية، بقرار الأرجنتين تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستحجم نفوذها في الغرب.

وكانت السلطات الأرجنينية، أعلنت أمس الخميس، تجميد أصول لمليشيا حزب "حزب الله" وصنفتها جماعة إرهابية.

وجاء إعلان الأرجنتين تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.

ونوه بومبيو بأن أحد أفراد مليشيا حزب الله الإرهابية محتجز لدى واشنطن بتهمة جمع معلومات استخباراتية داخل الولايات المتحدة وبنما.

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وفي وقت سابق اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سلمان رؤوف سلمان قيادي في مليشيا حزب الله لوضعه خططا لتنفيذ هجمات إرهابية استهدفت مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عام 1994.



وقال سيجال ماندلكر، وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية "نستهدف القيادي بحزب الله الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس أيرس بالأرجنتين على أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاما، وأدار عمليات إرهابية في الدول الغربية لصالح مليشيا حزب الله منذ ذلك الحين".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سلمان رؤوف.

ويُعتبر سلمان رجل "حزب الله" في أمريكا اللاتينية، والمعروف باسمه الكولومبي "صموئيل سلمان الرضا"، ويُعد الشخص المسؤول والعقل المدبر والمنسّق الميداني للعملية التي استهدفت مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية "آميا" في الثامن عشر من يوليو/تموز لعام 1994، وأسفرت عن مقتل 85 شخصا وجرح 300 آخرين.

ويحمل سلمان، المولود في مدينة سان أندرس في كولومبيا عام 1965، الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويعتقد أنه موجود حاليا في لبنان.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي على إيران و"حزب الله".



وكانت باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن العام في الأرجنتين قالت الأسبوع الماضي "إن رئيس البلاد ماوريسيو ماكري يعتزم إصدار مرسوم يصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية".