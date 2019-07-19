الصين : علاقاتنا مع الإمارات استراتيجية ومهمة

محمد بن زايد يستقبل الرئيس الصيني في الإمارات - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري مباحاثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في بكين خلال الزيارة التي سيقوم بها في الفترة من ٢١ إلى ٢٣ من الشهر الجاري.

وقال شوانغ في تصريحات الجمعة، إن المباحثات ستتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس مجلس الدولة الصيني وعدد من المسؤولين الصينيين رفيعي المستوى.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن الإمارات تعد شريكا استراتيجيا مهما لبكين في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين حافظت على زخم كبير، حيث التزم الطرفان بالعمل معا وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة.





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وقال شوانغ: إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين والإمارات تعد نقلة كبيرة للعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ما تتمتع به قيادة البلدين من فهم وإدراك لمصالحهما الأساسية واهتمامات التعاون الرئيسية.



وأضاف أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في العديد من المجالات من بينها البناء والاستثمارات الصناعية والتمويل والمجالات التقنية، إلى جانب التعاون في المجالات الثقافية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية عن أمل بلاده في أن تسهم الزيارة في تعزيز الصداقة التقليدية بين الصين والإمارات وكذلك تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.





وتأتي هذه الزيارة بعد عام من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، والإعلان من قبل القيادتين في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في ديسمبر/كانون الأول 2015 التي ساهمت في توطيد وتعزيز التعاون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تجسيدا لما تم تأسيسه خلال الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين في عامي 2012 و2015.