الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية بمعاقل الحوثي

سيطرت قوات الجيش اليمني، الجمعة، على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي الانقلابية، شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري: إن ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمالي المديرية.

وأضاف لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنه تم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للمليشيا كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني.

وأفاد المصدر بأن العمليات العسكرية الواسعة لا تزال مستمرة حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.

Advertisements

وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت مؤخرا على مواقع ومناطق بعدة مديريات في صعدة، مكبدة الانقلابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي وقت سابق الجمعة، دفعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بعشرات المسلحين القناصة إلى أسطح البنايات والمنشآت في محافظة الحديدة، غربي اليمن، فيما سقط عدد من الانقلابيين قتلى وجرحى بنيران الجيش الوطني في محافظتي صنعاء والجوف.



والخميس، طالب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إيران بالتوقف عن إمداد المليشيات الحوثية بالأسلحة التي تضر بالأمن الإقليمي.

وأعرب المندوب الأمريكي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، عن خيبة أمل بلاده من عمليات الإعدام التي تنفذها مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الهجمات الحوثية على منشآت مدنية وبنى تحتية في السعودية.



كانت مليشيا الحوثي الانقلابية كثفت، الأربعاء، هجماتها الإرهابية على المناطق السكنية بعدد من المحافظات اليمنية، وذلك عشية جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن.