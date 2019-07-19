استقالة رئيس وزراء كوسوفو المتهم بجرائم حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم رئيس وزراء كوسوفو والقائد السابق للقوات الكوسوفية راموش أراديناج، الجمعة، استقالته بعد أن استدعاه القضاء الدولي كمشتبه به.
وقال راموش في تصريحات صحفية "تلقيت استدعاء من المحكمة الخاصة بصفة مشتبه به، وعُرض عليّ أن أتقدم للمحكمة بوصفي رئيس وزراء أو كمواطن عادي".
واختار راموش -الذي كان يشغل سابقا منصب قائد القوات الكوسوفية خلال حرب كوسوفو (1989-1990)- أن يمثل أمام المحكمة بصفته مواطنا عاديا.
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