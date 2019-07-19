ألمانيا تسلم بلجيكا متهما على صلة بهجمات باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات الألمانية إنها تعتزم تسليم مشتبه به على صلته بالإرهاب إلى السلطات البلجيكية، وذلك عقب شهر من اعتقاله في ولاية "سكسونيا" شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة ناومبورج شرقي البلاد، الجمعة، إن المحكمة الإقليمية أعلنت جواز هذا الإجراء، مضيفا أنه لا توجد فرص أخرى للطعن.

ومن المنتظر أن تسلم السلطات الألمانية المشتبه به البوسني صاحب الـ39 عاما، إلى بروكسل في غضون أيام قليلة.

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ويواجه المشتبه به اتهامات بدعم الإرهابيين الذين نفذوا هجمات باريس التي استهدفت قاعة احتفالات "باتاكلان" وأماكن أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015. وأودت هذه الهجمات بحياة 130 شخصا.

وتم البحث عن المشتبه به بناء على أمر اعتقال دولي بسبب دعمه للجناة، حيث تعقب المحققون المشتبه به في ولاية "سكسونيا" الألمانية، وألقوا القبض عليه خلال حملة أمنية بأحد منازل مدينة باد دورنبرج في 20 يونيو/حزيران الماضي.

وكان المشتبه به طعن على قرار تسليمه إلى بروكسل، إلا أن المحكمة الإقليمية لم تر أي مخاوف جادة من التسليم، بحسب بيانات الادعاء العام الألماني.

