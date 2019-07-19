بعد رفض دخول 300 مصري.. السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من تأشيرات الحج المزورة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

رفضت السلطات السعودية، دخول 300 مصري حاملي تأشيرات الفاعلية، كونها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بالحجاج، وتم إعادتهم إلى مطار القاهرة الدولي.

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وأوقفت سلطات مطار القاهرة وشركات الطيران العاملة فيه والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفاعلية والخاصة بدخول المملكة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، وذلك بعد تعرض عدد من المصريين لعملية نصب باستخراج التأشيرة الفاعلية.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية، المواطنين، اليوم الجمعة، بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم للنصب، مشددة على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقًا للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء المعتمدين.​

جاء ذلك بالتزامن مع تحذير سفارة المملكة في مصر، من التعامل مع شركات السياحة التي تستغل موسم الحج، بإصدار تأشيرات مزورة لأداء فريضة الحج.