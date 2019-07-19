البيت الأبيض يكذب رواية إيران بشأن الطائرة المسيرة: سننشر فيديو لحظة إسقاطها

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد البيت الأبيض، أن الرواية الإيرانية عن عدم إسقاط طائرتها المسيرة غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية لتكذيب رواية طهران.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أنه حال استمرار إيران في الاقتراب بطائراتها المسيرة من السفن الأمريكية سيتم إسقاطها مجددًا.

يشار إلى أن طهران نفت، اليوم الجمعة، أن تكون الولايات المتحدة أسقطت إحدى طائراتها المسيرة، مؤكدة أن كل طائراتها سليمة.