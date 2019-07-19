الان تتابع واشنطن.. 7 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن هذا القيادي بميليشيا حزب الله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، القيادي في ميليشيا حزب الله “سلمان رؤوف سلمان” على قائمة العقوبات. وقال مسؤول أمريكي، إن العقوبات استهدفت “سلمان” لمسؤوليته عن تفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية، مشيرًا إلى أن واشنطن رصدت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

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