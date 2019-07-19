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لقاء مرتقب بوساطة أفريقية لصيغة نهائية لاتفاق السودان

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أعلن الوسيط الأفريقي لدى السودان عن لقاء سيجمعه اليوم مع ممثلي الحركة المسلحة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك لدعم الاتفاق النهائي

كما دعا الوسيط الأفريقي أطراف التفاوض في السودان إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعداداً لتوقيع الاتفاق

وكان قد تم تأجيل اجتماع مقرر اليوم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بشأن الوثيقة الدستورية، بناءً على طلب الطرفين، دون تحديد الموعد الجديد للاجتماع

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ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الإثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين وجهات نظرها في الاتفاق المزمع مع المجلس العسكري، وفقاً لوكالة "كونا".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مؤخرا على الاتفاق السياسي للترتيبات الانتقالية الذي نص على تكوين مجلس سيادي برئاسة دورية مكون من 11 عضوا منهم 5 عسكريين ومثلهم من المدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه.

واتفق الطرفان على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات مدنية فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة السودانية كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بشأن أحداث العنف منذ 11 أبريل الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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