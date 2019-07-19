واشنطن تكذّب طهران: سننشر فيديو إسقاط الدرون الإيرانية

هدد مسؤول أميركي، الجمعة، بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأميركية في مضيق هرمز.

ورفض المسؤول إنكار إيران تدمير إحدى طائراتها المسيرة، الخميس، قائلاً إن "لدينا دليلاً واضحاً للغاية".

وأعلن البيت الأبيض أنه سينشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، معتبراً أن رواية طهران بشأنها غير صحيحة.

وقالت إيران، الجمعة، إنها تستطيع تقديم صور تناقض تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن سفينة حربية أميركية دمرت طائرة إيرانية بالقرب من الخليج العربي، بعدما هددت السفينة.

ويمثل هذا الحادث تصعيداً جديداً للتوترات بين الدولتين، بعد أقل من شهر من إسقاط إيران طائرة أميركية بدون طيار في نفس الممر المائي.

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وقال الجيش الإيراني إن جميع طائراته عادت بسلام إلى قواعدها ونفى وجود أي مواجهة مع سفينة أميركية أمس.

ويقع مضيق هرمز عند مصب الخليج العربي، وهو ممر لخُمْس جميع صادرات النفط الخام العالمية، وخطر اندلاع حرب هناك بين إيران والولايات المتحدة غير مستبعد.

وأعلن ترمب أن سفينة "بوكسر" الحربية الأميركية اتخذت إجراءات دفاعية بعد أن اقتربت طائرة إيرانية مسيرة حوالي 1000 ياردة من السفينة الحربية وتجاهلت نداءات متعددة بالابتعاد.

وألقى ترمب باللوم على إيران فيما سمّاه عملاً "استفزازياً وعدائياً"، وقال إن الولايات المتحدة ردت دفاعاً عن النفس. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة إنه "لا توجد معلومات حول فقدان طائرة مسيرة".