بدعم المليشيات الإرهابية.. المال القطري يحصد أرواح اليمنيين

تواصل دولة قطر مخططاتها الإرهابية الرامية إلى غرس بذور الإرهاب والتطرف في مناطق مختلفة باليمن، لا سيّما في تلك المناطق التي تتمتّع فيها بنفوذ كبيرمن خلال تواجد عناصر الإصلاح، لكنها لم تكتفي بتمويل تلك المليشيات التي لا تتوقف عن ممارسة جرائمها، وانتقلت للدعم المباشر إلى العناصر الانقلابية الحوثية في مناطق عدة.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت معلومات أوردتها منصة :قطريليكس"، عن قيام أمير تميم بن حمد بتوجيه مليشيا الحشد الشعبي الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح بشن حملة ممنهجة لملاحقة أفراد "اللواء 35"، انتقاماً منه على محاولة قطع الإمدادت القطرية للحوثيين والتي تصل إلبهم عبر منطقة الأقروض بمديرية المسراخ.

كما قامت قطر بتدريب أكثر من 300 عنصر من الموالين لحزب الإصلاح الإخواني، في معسكر الرويك بمحافظة مأرب، في دعم واضح وصريح لمليشيات خارجة على القانون.