رئيسة المفوضية الأوروبية: الكرملين لا يرحم الضعفاء

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة مؤخرا أورسولا فون دير لاين بما سمته "سلوك موسكو العدائي"، ودعت لمخاطبة روسيا من موقع القوة والإبقاء على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قالت فون دير لاين: "الكرملين لا يرحم الضعفاء... علينا أن نتمسك بموقع القوة بالعقوبات المفروضة على روسيا"، ويجب اقتران ذلك بعرض الحوار على موسكو.

ووجهت المسؤولة الأوروبية انتقادات حادة لسياسة روسيا على مدى السنوات الأخيرة، ووصفتها بأنها "سلوك عدائي"، ابتداء من "خرقها القواعد الدولية بضمها شبه جزيرة القرم بطريقة غير شرعية، وصولا إلى محاولاتها إثارة الانقسام داخل أوروبا إلى أقصى درجة ممكنة".

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وأعربت فون دير لاين عن ارتياحها لكيفية مواجهة الغرب "الاستفزازات" الروسية، وقالت: "نحن الأوروبيين، نحسن أداءنا في فضح الحملات التضليلية الآتية من روسيا والتعامل مع انتشار الأخبار الزائفة في شبكات التواصل الاجتماعي. إنه لشرف لنا كنظام ديمقراطي أن نستجيب (للتحديات) بالشفافية والإعلام الحر والمناقشات المفتوحة".

كما دعت القارة العجوز لحشد الجهود مع الولايات المتحدة، وقالت: "سأحرص على ألا ينسى أصدقاؤنا الأمريكيون أبدا أننا جالسون في صف واحد إلى الطاولة".

واعتبرت أنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعززا العلاقة بينهما ويقفا صفا واحدا ضد الخصوم المشتركين بدلا من الدخول في صراعات مع بعضهما البعض.