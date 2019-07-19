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البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة)

أدانت مملكة البحرين، اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من جامعة كابول بأفغانستان، ونتج عنه عدد من القتلى والمصابين .

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته " وكالة أنباء البحرين "، عن تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان، مجددة موقفها الراسخ والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم.

وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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