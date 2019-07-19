شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (كابول) ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من تفجير مقاتلي طالبان سيارتين ملغومتين خارج مقر الشرطة في مدينة قندهار، بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين.



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