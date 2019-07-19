شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: لا نرى جدية بأي عرض للتفاوض مع "ظريف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لمراسلة "العربية" إن واشنطن رفضت عرضا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتفاوض وأن أميركا لا ترى جدية بأي عرض للتفاوض مع "ظريف" لأنه فاقد للصلاحية وليس له سلطات لصنع القرار.

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