شكرا لقرائتكم أميركا تخصص 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضعت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، قيادياً في حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي عنه بمعلومات.

ووضعت واشنطن القيادي في ميليشيا حزب الله، سلمان رؤوف سلمان، على قوائم الإرهاب، معتبرةً أنه "العقل المدبّر" لتفجير المركز اليهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 الذي أدى لمقتل 85 مدنياً.

وخصصت واشنطن مكافأة أميركية قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سلمان. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان.

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وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: "سلمان الرضا"، و"سامويل سلمان الرضا"، و"أندريه ماركيز". ولد سلمان في 5 يوينو/حزيران 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية.

وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية من حول العالم.

وإثر فرض عقوبات أميركية عليه، سيتم تجميد وحجز أي ممتلكات لسالمان في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين التعامل معه.

وقال سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة المكلف بمحاربة الإرهاب: "ستواصل هذه الإدارة استهداف إرهابيي حزب الله، الذين ينظمون عمليات قاتلة مروعة، ويقتلون المدنيين الأبرياء دون تمييز باسم هذه المجموعة العنيفة ورؤسائها الإيرانيين".