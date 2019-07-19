وزير أميركي يؤكد أن وضع المهاجرين الاطفال تحسن على الحدود الجنوبية

أكد وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن وضع المهاجرين الأطفال تحسن على الحدود الجنوبية، مثيرا بذلك استياء المعارضة الديموقراطية التي اتهمته "بتجميل" الواقع.
واعلن كيفن ماكالين خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الأموال التي تم الإفراج عنها بسرعة من قبل البرلمانيين في نهاية حزيران، لمواجهة أزمة المهاجرين، سمحت بخفض عدد الأشخاص المحتجزين من قبل حرس الحدود من عشرين ألفا في أوجها في حزيران، الى أقل من عشرة آلاف اليوم.
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