السفارة السعودية في القاهرة تحذر من تأشيرات الحج المزورة

حذرت سفارة ​المملكة العربية السعودية​ في مصر في بيان أنه "نظرا لقيام بعض الشركات غير المرخص لها، باستغلال ​موسم الحج​ والتلاعب في التأشيرات، بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في ​القاهرة​، وحماية للمواطنين المصريين الكرام، تحذر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات"، موضحة أن تلك الشركات "تخالف الأنظمة المتبعة، مما يعرض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة".

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