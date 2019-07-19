الميادين: عبداللهيان يلتقي السيد نصرالله في هذه الأثناء

أفادت قناة "الميادين" أن المساعد الخاص لرئيس ​البرلمان الإيراني​ ​حسين أمير عبد اللهيان​ يلتقي في هذه الأثناء الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​. ورأى السيد نصرالله أن "المقاومة وببركة دماء الشهداء هي اليوم في أحسن أحوالها وأسمى مواقعها في الوقت الذي تقوم فيه أميركا والصهاينة بمواصلة ممارساتهم العدوانية للمساس بأمن المنطقة كما يجري اليوم في سوريا حيث تحول أميركا دون تطهيرها من آخر فلول الإرهابيين وتمنع بأساليب مختلفة عودة النازحين السوريين لبلدهم ألا أن هذا التدخل السياسي الأميركي سيبوء قطعا هو الآخر بالفشل".

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