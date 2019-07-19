"الكتائب" دعا الحكومة لنزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وتطبيق قانون العمل

أكد حزب "الكتائب" في بيان "أننا نتابع بقلق كبير حال التوتر التي سادت الأحياء المجاورة للمخيمات الفلسطينية، بعد موجة التظاهرات التي خرجت الى الشوارع في استعراض للقوة والسلاح، وما تخللها من تطاول على ​القوى الامنية​ وتعد على سيادة ​الدولة​ وتهديد للامن والاستقرار في البلاد، في مشهد مستفز، أعاد الى الاذهان ذكريات مؤلمة من زمن ​السلاح الفلسطيني​ المتفلت".

وطالب ​الحكومة​ بـ"الاسراع في تنفيذ مقررات ​طاولة الحوار​ لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، مع تأكيدنا على إلزامية تطبيق القوانين اللبنانية على جميع القاطنين على أراضي الوطن، وخصوصا ​قانون العمل​، وعدم التراجع أمام اي ضغط او تهويل، وذلك حمايةً لليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل، في زمن إقتصادي صعب".