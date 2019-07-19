ميقاتي سجّل تحفظه على مسار النقاش في مجلس النواب وخرج معترضا

أفادت معلومات للـLBC بأن " رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ سجل تحفظه على مسار ​النقاش​ الدائر في ​مجلس النواب​ بشأن بنود ​الموازنة​ وما يحصل بموضوع تخفيضات الموازنة وخرج من الجلسة معترضا على الاستهداف الذي يطال مؤسسات معيّنة من دون سواها لأسباب سياسية".

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