جورج نادر: لا نخجل بتحركنا والكلام عن وجود مقنعين في تظاهرة العسكريين غير صحيح

أكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ أننا "لا نخجل بتحركنا والكلام عن وجود مقنعين في تظاهرة ​العسكريين المتقاعدين​ غير صحيح".

وشدد نادر على أننا "نستطيع الدخول الى ​مجلس النواب​ اذا اردنا ولكن هذه ليست غايتنا"، معتبرا ان "​الموازنة​ ساقطة دستوريا وشعبيا وأخلاقيا".