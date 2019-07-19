جورج نادر: لا نخجل بتحركنا والكلام عن وجود مقنعين في تظاهرة العسكريين غير صحيح

أكد العميد المتقاعد جورج نادر أننا "لا نخجل بتحركنا والكلام عن وجود مقنعين في تظاهرة العسكريين المتقاعدين غير صحيح".
وشدد نادر على أننا "نستطيع الدخول الى مجلس النواب اذا اردنا ولكن هذه ليست غايتنا"، معتبرا ان "الموازنة ساقطة دستوريا وشعبيا وأخلاقيا".
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