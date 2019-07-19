يعقوبيان خرجت من مجلس النواب لمتابعة ما يجري في حراك العسكريين

خرجت النائب بولا يعقوبيان من جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على مشروع موازنة 2019، الى ساحة النجمة لمتابعة ما يجري في حراك العسكريين المتقاعدين.
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