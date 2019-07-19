الوليد سكرية: الحرب الأميركية على "حزب الله" ليست جديدة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ الى أن "الحرب الأميركية على "​حزب الله​" ليست جديدة، إذ إن ​الولايات المتحدة​ تصنّفه إرهابياً منذ زمن بعيد، وتحاصره وتضيّق عليه بأقصى حدّ"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة حاولت إثارة فتنة في ​لبنان​ لكي تبرّر تدخلها العسكري فيه بالتعاون مع ​إسرائيل​، ولكي تطلق يد الأخيرة في جنوب ​سوريا​، ولكنها فشلت في ذلك، كما أن ​واشنطن​ حاولت أن تدفع ​الدولة اللبنانية​ الى أن تقوم بنزع سلاح "حزب الله"، وفشلت أيضاً. فأي عمل عسكري ضد "الحزب" لن تقوم به الولايات المتحدة بل إسرائيل، فيما الأخيرة عاجزة عنه، كما لا يصبّ في مصلحتها. وبالتالي، فإن هذا كلّه أصبح ساقطاً".

وفي حديث لوكالة "ل​أخبار​ اليوم"، رأى سكرية أن "من الطبيعي أن تشتدّ العقوبات الإقتصادية والسياسية على "حزب الله"، ولكن ما هو تأثيرها عليه؟ لا شيء. فالـ "الحزب" ليست لديه ثروات، كما أنه لا يمتلك مصارف تتعامل مع ​أوروبا​ والولايات المتحدة، ولذلك لا تأثير للعقوبات عليه"، مشيراً إلى أنه "لا تداعيات للموقف الأرجنتيني الأخير من "حزب الله" على لبنان نهائياً. واشنطن كانت صنّفته إرهابياً ولم يُسفر ذلك عن أي نتائج على لبنان، ولا حتى على "الحزب"، أما أي إجراء أرجنتيني فلن تكون له مفاعيل سوى استجماع الأصوات التي تعتبر أن "حزب الله" هو إرهابي في رأيها، ولكن لا مفاعيل أخرى له".