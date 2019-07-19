هاشم: ما أعلنه بعض المتقاعدين عن إنجاز في الحفاظ على حقوقهم ليس جديدا

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى أن "ما أعلنه بعض المتقاعدين عن إنجاز في الحفاظ على حقوق ​العسكريين المتقاعدين​ ليس جديدا وهو ما أقرته ​لجنة المال والموازنة​ بتفاهم وقناعة من كل ​الكتل النيابية​ بحفظ حق متقاعدي المؤسسات و​القوى الأمنية​".

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