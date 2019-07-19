النشرة: عاملة أجنبية اقدمت على شنق نفسها في دير الزهراني

افاد مراسل "​النشرة​" في النبطية انه "تم العثور على جثة عاملة اجنبية داخل المنزل الذي تعمل فيه في بلدة ​دير الزهراني​ بعد أن اقدمت على شنق نفسها".

وعلى الفور حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما تم نقل الجثة الى ​مستشفى النبطية الحكومي​.