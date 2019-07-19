النشرة: عاملة أجنبية اقدمت على شنق نفسها في دير الزهراني

افاد مراسل "النشرة" في النبطية انه "تم العثور على جثة عاملة اجنبية داخل المنزل الذي تعمل فيه في بلدة دير الزهراني بعد أن اقدمت على شنق نفسها".
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث، فيما تم نقل الجثة الى مستشفى النبطية الحكومي.
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